Entro 2016 a Londra maggiore flotta bus elettrici in Europa

Londra entro quest'anno avrà la maggiore flotta di bus elettrici d'Europa, 73 mezzi. Due linee di bus in centro saranno coperte soltanto da mezzi elettrici, che andranno ad aggiungersi a quelli già operativi su una linea in periferia.

Lo hanno annunciato il sindaco Sadiq Khan e la società cittadina dei trasporti Tfl, come riferisce il sito ambientalista businessGreen.

Le linee in centro saranno la 507 (da Waterloo Station a Victoria) e la 521 (da Waterloo Station a London Bridge). A fare servizio saranno 51 autobus elettrici a un piano, costruiti in Gran Bretagna dalla società cinese BYD e dalla fabbrica britannica ADL. Altri 22 bus elettrici operano già nei sobborghi della città, a Croydon. Con i nuovi arrivi, la flotta complessiva salirà a 73 mezzi, la più vasta in Europa di mezzi elettrici.

"I nuovi bus aiuteranno a ripulire l'aria tossica della capitale - ha detto il sindaco Khan - e faranno di Londra un leader mondiale nell'adottare la tecnologia di veicoli a bassissime emissioni".