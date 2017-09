Erdogan attacca Usa per accuse a suo ex ministro

"Considero il passo intrapreso contro il nostro ex ministro dell'Economia come un passo contro la repubblica turca", ha detto Erdogan, in partenza per il Kazakistan, definendo le accuse come una mossa "politica" segno della "debolezza" di Washington e invitando le autorità americane a "rivedere" la decisione.

Il leader di Ankara ha poi aggiunto che intende sollevare il caso durante la sua visita tra 10 giorni a New York per l'Assemblea generale dell'Onu.

Erdogan è tornato a criticare gli Usa anche per aver incriminato i suoi bodyguard per le violenze contro alcuni manifestanti durante la sua visita a Washington del maggio scorso.