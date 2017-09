Erdogan contro Usa, scandalosa incriminazione miei bodyguard

Tra gli accusati ci sono 15 guardie del corpo personali del leader di Ankara. Secondo Erdogan, si tratta di "una manifestazione chiara e scandalosa di come funziona la giustizia in America", visto che i suoi bodyguard avrebbero agito solo per proteggerlo dagli attacchi di presunti dimostranti del Pkk curdo, dopo che le autorità americane non sarebbero riuscite a garantire la sua sicurezza.

Erdogan ha inoltre promesso di sollevare il caso con il presidente Usa Donald Trump durante il suo viaggio di questo mese a New York per partecipare all'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite (Onu). Contro l'incriminazione aveva già protestato ieri il ministero degli Esteri di Ankara.