Erdogan domani a Parigi, incontrerà Macron

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sarà domani a Parigi per incontrare il suo omologo francese Emmanuel Macron, in una visita ritenuta cruciale per la riapertura di un dialogo tra Ankara e l'Ue dopo le forti tensioni seguite al fallito golpe del 2016.