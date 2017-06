Esce di strada con supercar, forse è conduttore "Top Gear"

Una persona è rimasta ferita oggi durante una corsa di allenamento per la gara automobilistica in salita di Hemberg, nel canton San Gallo, in programma domani.

Stando a "20 Minuten" si tratterebbe del conduttore televisivo inglese Richard Hammond, noto in particolare per i programmi "Top Gear" e "The Grand Tour".

Contattata dall'ats la polizia cantonale ha confermato l'incidente, avvenuto sul tracciato della gara, senza però esprimersi sull'identità dell'infortunato. Questi è sempre rimasto cosciente, ha indicato l'addetto stampa. Il ferito è stato ricoverato all'ospedale con un elicottero della Rega.

Hammond era sul posto insieme con Jeremy Clarkson e James May - gli altri due conduttori di "Top Gear" prima e di "The Grand Tour" ora - proprio nell'ambito della loro trasmissione. Stando alle prime informazioni il 48enne è uscito di strada e la sua auto si è incendiata. La vettura è una Rimac Concept One, una supercar da oltre 1000 cavalli e una velocità di 355 km/h.