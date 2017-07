Esperimenti sugli animali in calo del 7,7% nel 2016 in Svizzera

Nel 2016 il numero di animali utilizzati per gli esperimenti in Svizzera è diminuito del 7,7% rispetto all'anno precedente. In Ticino si è invece rilevato un aumento del 26,8%. Dei 629'773 esemplari impiegati nel corso dell'anno, circa due terzi sono topi.