Esplosivi smarriti: scomparsi vari tipi di materiale

Gli esplosivi irreperibili, dati per "presumibilmente smarriti" lunedì, in una scuola reclute di Aarau sono costituiti di vari tipi di materiale e mancavano in più siti.

Questi i pochi elementi supplementari comunicati oggi dalla giustizia militare in merito a una vicenda che esse stessa giudica di grosse proporzioni. Per la Basler Zeitung, all'appello mancano tra l'altro varie granate.

All'inizio della settimana il Dipartimento federale della difesa (DDPS) ha indicato che in casse di munizioni nella scuola reclute per militari in ferma continuata della fanteria 14 (SR MFC fant 14) ad Aarau erano assenti diversi chilogrammi di esplosivi.

Nel vocabolario dell'esercito, gli esplosivi designano vari tipi di materiale come l'esplosivo in senso stretto, micce, detonatori e granate a mano.

Stando alla Basler Zeitung di oggi, oltre a un chilogrammo di esplosivo mancano "numerosi" detonatori e micce, nonché "un numero considerevole di granate a mano".

Contattato dall'ats, il portavoce della giustizia militare Tobias Kühne ha ribadito l'informazione del DDPS: nelle casse erano assenti "diversi chilogrammi" di esplosivi. Si tratta di un caso di grosse proporzioni, ha aggiunto.

Kühne non ha voluto fornire altre informazioni sulla natura del materiale scomparso per non intralciare le indagini. Queste sono condotte dalla giustizia militare in collaborazione con la polizia militare e un servizio di tecnica criminale.