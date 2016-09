Esplosivi smarriti: scomparsi vari tipi di materiale

Gli esplosivi irreperibili, dati per "presumibilmente smarriti" lunedì, in una scuola reclute di Aarau sono costituiti "di vari chilogrammi di esplosivo in senso stretto, di spolette e di granate d'esercizio esplosive 11" e mancavano in più siti.