Euronext intende aprire uffici a Zurigo

Euronext vuole aprire degli uffici a Zurigo. Nuove sedi sono previste anche a Francoforte, Monaco di Baviera, Milano e Madrid, si legge in una nota odierna del principale mercato finanziario dell'Eurozona.

Il listino paneuropeo intende inoltre accompagnare le imprese del settore tecnologico nello sviluppo delle loro attività sui mercati dei capitali.

Le cinque città sono state scelte perché rappresentano Paesi con grandi opportunità di crescita in questo ramo, precisa il comunicato. Nello specifico, la Svizzera è stata inclusa in quanto dispone di un ecosistema completo, comprendente piccole e medie imprese (PMI), gruppi d'importanza mondiale, una ricerca accademica di punta e una spiccata cultura industriale e tecnologica.

Euronext afferma di voler aiutare le PMI per quanto riguarda il deficit di finanziamento, un ostacolo permanente per chi auspica una propria espansione a livello globale. L'obbiettivo è di cercare di mettere in contatto investitori con capitali ma senza idee con imprenditori creativi privi però delle necessarie risorse economiche.

Søren Bjønness assumerà la carica di direttore e rappresentante svizzero di Euronext e lavorerà insieme agli attori locali. Il norvegese è stato precedentemente dipendente presso UBS, Sulzer e PwC.