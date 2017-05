Eurovision, vince il Portogallo

Il superfavorito della vigilia, l'italiano Francesco Gabbani - vincitore del Festival di Sanremo - con 'Occidentali's Karma', il cui video è il più visto nella storia del concorso, non ce l'ha fatta e si è classificato sesto.

Al secondo posto è arrivata la Bulgaria con il giovane Kristian Kostov che ha cantato 'Beautiful mess'. Terza la Moldavia, poi il Belgio e la Svezia. Gabbani e la sua scimmia nuda che balla hanno ottenuto però il Premio della Sala Stampa: 'Occidental's Karma' è piaciuta infatti ai giornalisti internazionali riuniti a Kiev (Ucraina), dove si è svolto l'Eurovision.

Il 27enne lusitano Sobral ha vinto grazie a una ballata, 'Amar Pelos Sois', composta dalla sorella 29enne Luisa, è salito sul palco a cantare insieme al fratello dopo la proclamazione del vincitore. Sobral, che discende da un'antica e nobile famiglia portoghese, ha vinto nonostante uno spettacolo minimalista, presentandosi in abito scuro e senza scenografie e luci roboanti, come gli altri concorrenti. "La musica - ha dichiarato - non è fuochi d'artificio ma sentimento". L'artista è nato nel 1989 a Lisbona, dove ha studiato psicologia, abbandonando però presto gli studi per dedicarsi alla musica. I suoi primi progetti musicali sono fortemente influenzati dal jazz di Chet Baker, dalla bossa-nova brasiliana e da altri suoni latino-americani.

L'edizione 2017 dell'Eurovision Song Contest è stata turbata dal conflitto tra il Paese ospitante, l'Ucraina, e la Russia. Il presidente Petro Poroshenko ha infatti cancellato la presenza nella finale della concorrente russa, Julia Samoilova. Elevate le misure di sicurezza a Kiev, dove centinaia di poliziotti hanno circondato l'area dove si svolgeva il concorso, pattugliando tutte le strade.

Quanto ai punteggi ottenuti dai concorrenti, il Portogallo ha vinto con 758 punti, seguito dalla Bulgaria con 615 e dalla Moldavia con 374. Il Belgio si è classificato quarto con 363, seguito dalla Svezia con 344 e dall'Italia con 334. Ultime la Germania e la Spagna, rispettivamente con 6 e 5 punti. Non si è qualificata per l'atto conclusivo la Svizzera.