Evaso assassino kosovaro, è pericoloso

La sua foto è stata diffusa a livello nazionale e internazionale. Il ricercato, Bashkim L., è alto 177 centimetri ed è di corporatura media, ha gli occhi marroni, capelli neri corti e una lunga barba nera. Al momento dell'evasione indossava pantaloni di una tuta da ginnastica di colore nero, un pullover nero e delle scarpe da ginnastica. Parla tedesco, albanese e francese con un forte accento.

Stando alla polizia "il fuggitivo fra le 2 e le 3 di notte ha trovato una via per lasciare la cella singola, senza essere notato dal personale penitenziario". Ha probabilmente ricevuto aiuto esterno, precisano gli inquirenti.

Le ricerche intraprese finora non hanno dato esito. Le forze dell'ordine si rivolgono ora alla popolazione: le persone in grado di fornire informazioni sono invitate a chiamare il 117 o a recarsi al posto di polizia più vicino. Per stessa ammissione della polizia però "l'uomo probabilmente non si trova più in territorio elvetico".

Insieme a un macedone il ricercato era stato coinvolto nel 2013 a Frasses (FR) nell'assassinio di un italiano di origini kosovare di 36 anni. La vittima era stata freddata da 15 proiettili intorno alle 23.50 nelle immediate vicinanze del suo garage davanti agli occhi della compagna 21enne e dei suoi quattro figli (di cui due nati da un primo matrimonio dell'uomo), mentre la famiglia stava rincasando. L'omicidio era avvenuto nel quadro di una faida tra famiglie - sospettate di essere coinvolte nel traffico di stupefacenti - che aveva provocato numerose vittime in Kosovo.

Nel gennaio 2016 la giustizia friburghese aveva condannato il ricercato e il macedone al carcere a vita per l'assassinio. Attualmente il macedone si trova ancora dietro le sbarre, ha precisato oggi la polizia friburghese.