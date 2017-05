Ex presidente turco Gul: non mi candiderò alle elezioni

Lo ha annunciato lo stesso Gul, dopo giorni di rumors e polemiche sui media turchi in riferimento a una sua possibile candidatura alle presidenziali del 2019 in contrapposizione a Erdogan, mirante a raccogliere il consenso dei moderati.

"Sono stato un presidente neutrale per 7 anni. Dopo che ho lasciato la carica, ho detto più volte che non sarei entrato nella politica quotidiana. Ma ovviamente ho la responsabilità di condividere la mia esperienza e la mia conoscenza per il mio Paese" e "continuerò a condividerla in questo modo", ha assicurato Gul.