Expo 2017 di Astana apre i battenti, energia al centro

In tutto sono previsti 5 milioni di visitatori - 2 dei quali turisti - da qui al 10 settembre, quando l'esposizione avrà termine. Il tema è "l'Energia del Futuro", con particolare attenzione alle energie rinnovabili.

È la prima volta che un Paese euroasiatico ospita un'esposizione internazionale. Il cuore del parco espositivo è il padiglione del Kazakistan, una sfera di vetro gigante - la più grande al mondo - che ospita il museo della storia nazionale. Al fianco di Nazarbayev hanno preso parte alla cerimonia di apertura leader come Vladimir Putin, Xi Jinping e Narendra Modi, che ad Astana si sono incontrati per il summit dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.