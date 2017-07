Facebook amplia test per pubblicità sulla chat Messenger

I test per inserire inserzioni tra una chat e l'altra in realtà sono partiti a gennaio ma "in piccolo", in Australia e Thailandia. Ora la compagnia ha deciso di ampliare l'esperimento a livello globale.

A partire dalla prossima settimana, ha spiegato il responsabile di prodotto Stan Chudnovsky in un'intervista al sito Venture Beat, gli utenti di Messenger cominceranno a vedere inserzioni pubblicitarie nella schermata iniziale della chat. La novità sarà molto graduale, ma entro la fine dell'anno utenti di ogni parte del globo dovrebbero essere coinvolti.

Così Facebook punta a creare un punto di contatto, remunerativo, tra un miliardo e 200 milioni di potenziali clienti (tanti sono gli utilizzatori mensili di Messenger) e circa 70 milioni di imprese presenti sulla piattaforma social.

La pubblicità "non è tutto", ha spiegato Chudnovsky, "ma è sicuramente il modo in cui pensiamo di fare soldi in questo momento". Ci sono anche "altri modelli di business" che Facebook "sta esplorando" ma "ruotano tutti intorno agli annunci, in un modo o nell'altro".