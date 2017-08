Facebook: diventa permanente il Safety Check per i disastri

La compagnia ha annunciato che nei prossimi giorni il Safety Check troverà spazio tra i preferiti di Facebook, consentendo di controllare l'esistenza di situazioni di crisi nel mondo, ottenere informazioni ed eventualmente portare aiuto.

Lanciato nel 2014, il Safety Check sfrutta la localizzazione geografica degli utenti per chiedere "stai bene?" alle persone che si trovano in luoghi coinvolti da disastri e attentati - dal terremoto in Nepal del 2015 fino al recente attentato terroristico a Barcellona - in modo da rassicurare gli amici sulla propria incolumità.

Da alcuni mesi Facebook ha inoltre lanciato il "Community Help", uno strumento che integra il Safety Check e permette agli utenti di trovare e offrire aiuto, ad esempio cibo e alloggio, durante una crisi.