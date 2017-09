Facebook: pubblicità anche in base ai negozi visitati

Facebook rende la pubblicità sempre più personalizzata per i suoi oltre due miliardi di utenti: saranno mostrate anche inserzioni sulla base dei negozi visitati nel "mondo reale", non solo degli store o altre interazioni online.

L'opzione, annunciata dal social per gli inserzionisti, sarà possibile se gli utenti consentiranno la localizzazione da parte di Facebook.

Il fronte pubblicitario è una gallina dalle uova d'oro per il social in blu, in particolare sugli smartphone, ma è anche uno di quelli più controversi. Lo dimostrano il recente caso del Russiagate, con le tremila inserzioni acquistate da un'agenzia russa che indirizzavano a fake news, e quello degli annunci rivolti esplicitamente a un pubblico antisemita.

La nuova funzione, spiega Facebook, vuole dare agli esercizi commerciali la possibilità di collegarsi tramite social coi loro clienti "offline". La compagnia assicura il rispetto della privacy degli utenti che potranno gestire le loro preferenze in fatto di annunci nelle impostazioni. La localizzazione può essere disabilitata.