Fca: 2018 ultimo anno a guida Marchionne

Il 2018 sarà l'ultimo anno in cui Sergio Marchionne guiderà Fca. Il suo mandato si chiuderà nella primavera del 2019 - a quindici anni dall'arrivo a Torino - con l'approvazione del bilancio 2018, ma il capitolo successione tiene già banco.

In pole position ci sono Alfredo Altavilla, responsabile Emea di Fca, il Chief Financial Officer Richard Palmer e il numero uno di Jeep Mike Manley. Tutti e tre provengono dal mondo Fca, requisito finora indicato come fondamentale sia da Marchionne sia dal presidente John Elkann.