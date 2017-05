Fca: al via causa in Usa su emissioni diesel

L'accusa è di aver equipaggiato 104.000 veicoli diesel con un software che non era stato dichiarato agli ispettori durante le procedure di certificazione, aggiunge Bloomberg.

Secondo l'accusa, con questo software venivano aggirati i controlli sulle emissioni inquinanti di alcuni modelli diesel e dunque viene chiesto di valutare eventuali sanzioni.

In una nota, Fca si dice "contrariata dalla decisione". La società "intende difendersi con forza, in particolare contro l'eventuale accusa che abbia deliberatamente tramato per installare impianti di manipolazione per aggirare i test sulle emissioni negli Stati Uniti".