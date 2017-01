Fca: investe 1 mld dollari in Usa, crea 2.000 posti lavoro

L'investimento sarà effettuato per la realizzazione di tre nuovi modelli Jeep negli Usa e per adeguare l'impianto di Warren per la produzione del pickup Ram, attualmente prodotto in Messico.

"L'espansione della linea Jeep continua a essere un pilastro della nostra strategia. Avremo finalmente la capacità per penetrare anche in altri mercati" che finora erano fuori portata per limiti alla produzione, afferma l'amministratore delegato Sergio Marchionne.