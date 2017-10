Fca: Marchionne, auto elettrica è un'arma a doppio taglio

"Forzare l'introduzione dell'elettrico su scala globale, senza prima risolvere il problema di come produrre l'energia da fonti pulite e rinnovabili, rappresenta una minaccia all'esistenza stessa del nostro pianeta", ha affermato il manager durante la lectio magistralis per la laurea ad honorem in ingegneria industriale a Rovereto, in provincia di Trento.

"Quella dell'elettrico - ha aggiunto Marchionne - è un'operazione che va fatta senza imposizioni di legge e continuando nel frattempo a sfruttare i benefici delle altre tecnologie disponibili, in modo combinato".

"È certamente più utile - ha sottolineato l'ad di Fca - concentrarsi sui miglioramenti dei motori tradizionali e lavorare alla diffusione di carburanti alternativi, soprattutto il metano, che per la sua origine e le sue qualità è oggi il più virtuoso e più pulito in termini di emissioni".

"Arthur Conan Doyle, che ha creato Sherlock Holmes e la sottile arte della deduzione, ci ha anche lasciato una grande lezione ricordandoci che non c'è nulla di più ambiguo e ingannevole di un fatto ovvio. Se c'è una cosa ovvia, oggi, è che ci troviamo alle soglie della più grande rivoluzione nel mondo dei trasporti, almeno da quando l'automobile ha sostituito cavalli e carrozze".

"Siamo di fronte - ha aggiunto - a forze di innovazione, anche dirompenti, che stanno scardinando gli abituali paradigmi. Nessuno sa dire quale sarà il risultato di queste tendenze o cosa ne sarà del nostro settore tra 10 o 20 anni. Neppure io ho una sfera di cristallo e purtroppo non ho nessuna verità universale da offrirvi oggi".

"Il poeta Paul Valéry disse che il guaio del nostro tempo è che il futuro non è più quello di una volta. Non potrebbe avere più ragione oggi. Negli ultimi 50 anni, il settore dell'auto a livello mondiale è finito in un tritacarne di crisi economiche e finanziarie, regolamenti governativi, cattivi esempi di leadership. È stato messo in ginocchio, ha visto la bancarotta dall'interno, ha perso i tradizionali punti di riferimento più e più volte. Quelli che sono riusciti a sopravvivere hanno dovuto cambiare modello di business", ha concluso Marchionne.