Fca: Usa, violate norme emissioni, rischio sanzioni

L'Agenzia americana per la protezione ambientale Epa ha notificato a Fca violazioni del Clear Air Act, ovvero delle norme sulle emissioni, riguardanti circa 104'000 veicoli. Lo afferma l'Epa in una nota, sottolineando che Fca potrebbe incorre in sanzioni civili.