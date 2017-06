Fca: Wsj, sospesa produzione Pacifica

Fiat Chrysler avrebbe sospeso nelle scorse settimane la produzione della Pacifica, la prima ibrida della sua linea capace di produrre zero emissioni grazie ad una batteria elettrica.

La decisione - come riporta il Wall Street Journal - sarebbe stata presa dopo che la casa di Detroit è stata costretta a richiamare i modelli "verdi" a causa di alcuni problemi tecnici.

I ritardi - scrive sempre il Wsj - avrebbero creato malumori tra i concessionari e gli acquirenti che sulla Pacifica hanno riposto molte delle loro speranze. Tra questi anche Google, la realtà più grande che ha investito sul veicolo "verde" di Fca, i cui ingegneri utilizzano la Pacifica per testare i sistemi di guida autonoma.

Nel quartier generale della casa automobilistica parlano comunque di battuta d'arresto temporanea, assicurando - riporta il Wsj - che la produzione della Pacifica riprenderà in tempo per far fronte al consistente numero di ordini.