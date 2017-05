Fehraltorf (ZH): ragazzini feriti, hanno trovato vecchi detonatori

Hanno trovato vecchi detonatori e li hanno gettati nel fuoco i quattro ragazzini rimasti feriti in un'esplosione verificatasi venerdì scorso a Fehraltorf (ZH). Teatro dell'esplosione - precisa oggi la polizia - è stata una ex fabbrica di fiammiferi chiusa da decenni.

Due dei ragazzi, d'età compresa fra gli 11 e i 12 anni, hanno riportato ferite giudicate gravi, un altro ferite di media gravità e il quarto è rimasto leggermente ferito. Per proteggere la loro sfera privata la polizia cantonale non fornisce altri dettagli sulle loro attuali condizioni.

In base ai primi elementi dell'inchiesta, venerdì pomeriggio i quattro ragazzini sono riusciti ad entrare nel capannone e in uno scaffale hanno trovato una cassa in metallo che conteneva diversi detonatori che dovevano risalire agli Anni '30.

I quattro hanno quindi acceso un fuoco e vi hanno gettato sopra alcuni detonatori. Dopo l'esplosione sono usciti dall'edificio, situato in un quartiere residenziale, e attorno alle 16.30 dei vicini hanno lanciato l'allarme.