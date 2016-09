Felicità arriva via Facebook con messaggi e post personali

Una ricerca condotta presso la Carnegie Mellow University mostra che le interazioni personali sul social network danno benessere e appagamento al pari di altre esperienze importanti quali il matrimonio o la nascita di un figlio.

Lo studio è stato pubblicato sul "Journal of Computer-Mediated Communication". Gli esperti hanno stimato che la chiave della felicità e del benessere psicologico 'via Facebook' è rappresentata dal ricevere circa 60 messaggi o commenti da amici intimi nell'arco di un mese.

L'uso di Facebook e l'impatto che può avere a livello psicologico è stato più volte oggetto di indagine scientifica, con esiti non sempre positivi per il social, spesso accusato di avere un impatto negativo su autostima, o sulla percezione del proprio aspetto fisico, nonché di essere una 'piattaforma' che stimola l'utente a fare sfibranti confronti con altre persone e con le loro vite.

In questa ricerca, invece, il social viene riabilitato. Gli esperti hanno esaminato lo stato di benessere e appagamento per la propria vita di quasi 2000 utenti di 91 Paesi. Hanno osservato il tipo di scambi che ciascuno aveva con gli amici virtuali. È emerso che coloro che si dicevano globalmente più felici e presentavano un più elevato stato di benessere psicologico erano quelli che 'collezionavano' più messaggi e post personalizzati da parte di amici stretti.

Non si tratta di ricevere lunghe lettere da un amico, basta anche una riga purché il commento sia scritto appositamente per noi e non sia un a frase "senz'anima" pigramente copiata da qualche parte sulla rete o inoltrata da un altro amico.