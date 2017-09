Fermato a Beirut Ziad Doueiry, regista di The Insult

Doueiry, che ha anche passaporto francese, aveva in parte girato il suo precedente film - The Attack (2013) - in Israele, paese con cui il Libano è in guerra dalla sua fondazione più di 60 anni fa.

Citato dai media libanesi, Doueiry ha affermato di esser stato trattenuto per alcune ore ieri sera all'aeroporto di Beirut e di esser stato poi rilasciato: "mi hanno confiscato i passaporti libanese e francese e oggi devo comparire di fronte al tribunale militare", ha detto Doueiry, già assistente alla regia di Quentin Tarantino e acclamato a livello internazionale.