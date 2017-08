Ferrovia Valle Reno sarà riaperta solo il 7 ottobre

La linea ferroviaria della Valle del Reno tra Basilea e Karlsruhe tornerà verosimilmente ad essere del tutto agibile soltanto il 7 ottobre prossimo, e non già sabato 26 agosto come in un primo tempo indicato.

Lo ha annunciato oggi a Karlsruhe la Deutsche Bahn, spiegando che i lavori di ripristino dopo il cedimento del terreno che sorregge i binari a Rastatt, nel Baden-Württemberg (D) dello scorso 12 agosto, richiederanno molto più tempo del previsto.

Fino a 200 treni merci circolanti sull'asse Rotterdam-Genova e diversi convogli passeggeri a lunga percorrenza al giorno dovranno così continuare ad essere deviati su altri percorsi. Per il traffico passeggeri regionali è stato allestito un servizio di autobus-navetta tra Baden-Baden e Rastatt.

La linea del Rheintal è molto importante per il traffico combinato e per il traffico passeggeri elvetici: essa rappresenta infatti la tratta principale collegata alle trasversali alpine.

Il corridoio Nord-Sud via Basilea rimarrà ancora a lungo bloccato, il che mette le Ferrovie federali svizzere in una situazione difficile, hanno indicato oggi le FFS in una nota. Sono infatti colpiti dall'interruzione della linea circa 600 treni alla settimana di FFS Cargo e FFS Cargo International. I convogli devono essere deviati sulla linea Stoccarda-Singen-Sciaffusa, sulla quale sono tuttavia pure in corso lavori. Ulteriori percorsi alternativi sono attualmente al vaglio.

BLS Cargo, da parte sua, ha parlato la settimana scorsa di conseguenze "drammatiche", indicando che 140 dei 400 convogli di merci che fa transitare ogni settimana dalla Svizzera sono interessati dal problema.

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) venerdì ha fatto un passo verso gli autotrasportatori, accogliendo una richiesta della loro associazione ASTAG: le stazioni di carico del Baden-Württemberg sono state temporaneamente assimilate a quelle elvetiche.

La Deutsche Bahn sta ristrutturando da anni la linea del Rheintal quale parte della rete europea ad alta velocità. Dall'anno scorso si stanno effettuando i lavori di scavo per due gallerie lunghe quasi 4300 metri sotto la città di Rastatt, situata circa 22 chilometri a sudovest di Karlsruhe. Il 12 agosto l'attuale linea a cielo aperto ha ceduto su circa 150 metri a causa degli scavi in corso pochi metri soltanto sotto i binari.