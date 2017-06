Festeggiamenti tutta la notte a Moutier

Si è festeggiato fino al mattino a Moutier per celebrare il passaggio dal canton Berna al Giura. Ristoranti e bar sono rimasti aperti tutta la notte e le strade della cittadina si sono riempite di gente allegra.

Stamane alle 5.30 diverse decine di persone cantavano e bevevano davanti al café de l'Ours, sulla piazza del municipio, ha constatato l'ats. Bandiere giurassiane sulle spalle, molti giovani zigzagavano nelle vie incrociando i pendolari in partenza per Delémont (JU) e Bienne (BE). Le vie del centro erano ricoperte di bicchieri di plastica, bottiglie di birra e champagne.

I cittadini di Moutier hanno deciso ieri, con una maggioranza del 51,7%, di lasciare il canton Berna e raggiungere il Giura. Stamane la bandiera bernese sventolava ancora sull'edificio che ospita il Ministero pubblico.