FFS ammodernano carrozze a due piani per 300 milioni

Le FFS ammodernano le ormai datate carrozze a due piani. Tra i vari interventi figurano una migliore copertura della rete mobile, l'installazione di fasciatoi nei bagni e l'ottimizzazione degli accessi per i disabili. Verranno investiti 300 milioni di franchi.

Le 341 carrozze a due piani del tipo IC2000 saranno ammodernate in vista di altri 20 anni di esercizio, scrivono le FFS in un comunicato odierno precisando che si tratta del più grande ammodernamento nella storia del traffico a lunga percorrenza.

I lavori adegueranno le strutture alla disposizioni della legge sui disabili. Si prevede inoltre l'installazione di terminali per le chiamate d'emergenza.

I veicoli verranno smontati fino alle casse e riassemblati presumibilmente tra il 2019 e il 2024 nelle officine di Olten (SO). Secondo le FFS, l'operazione si tradurrà in maggiore comfort per i passeggeri: l'atmosfera sarà gradevole grazie ad un'illuminazione LED a basso consumo energetico, nuovi moquette e sedili; nei tavolini saranno integrate prese di corrente e la "zona business" sarà ampliata. Anche le carrozze ristorante verranno rivalorizzate. Le carrozze saranno riverniciate anche all'esterno.

I treni IC2000 sono stati acquistati tra il 1997 e il 2004 e circolano tra l'altro nelle tratte Ginevra-Berna-San Gallo e Romanshorn (TG)-Briga (VS).