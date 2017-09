FFS: iniziati i lavori di revisione per 19 treni ETR 610

Diciannove treni ad assetto variabile di tipo ETR 610 delle FFS sono attualmente sottoposti a una revisione per un costo di circa 90 milioni di franchi.

I convogli, che verranno anche rinnovati, sono degli Intercity che collegano il nord delle Alpi a Milano, attraverso il Gottardo o il Sempione.

I lavori permetteranno di introdurre nuove zone famiglia, portabagagli più grandi, toilette moderne, nuove tecnologie (tra cui il Wi-Fi) e migliorie alla ricezione della rete mobile per accrescere la comodità e l'affidabilità dei treni sull'asse nord-sud, indicano le FFS in un comunicato odierno.

L'azienda produttrice francese Alstom ha iniziato i lavori a Savigliano, in Piemonte. Questo ultimo aspetto non è però piaciuto al Sindacato del personale e dei trasporti (SEV), che nel 2015 aveva criticato le FFS per la scelta di subappaltare i lavori all'estero, rischiando di perdere prezioso know-how che potrebbe essere svantaggioso a lungo termine.

I primi sette treni risalenti alla prima serie, acquistati a partire dal 2007, saranno muniti di supporti portabagagli più grandi e toilette più moderne. Ogni composizione sarà dotata di una zona famiglia e di un impianto antincendio. Per questa serie di treni la Pro Rail Svizzera, organizzazione a tutela degli utenti, lamentava oltre ai ritardi anche diversi problemi tecnici, in particolare alle toilette.

Nel 2012 le FFS avevano poi ordinato otto ETR 610 supplementari e completato la flotta tra il 2015 e la primavera di quest'anno con altri quattro convogli. Questi verranno dotati di nuove tecnologie, scrivono le FFS, precisando che nell'ultimo anno l'affidabilità degli ETR 610 è stata notevolmente aumentata grazie all'istituzione di una task force.