FFS: problemi a linea aeroporto Zurigo, deviazioni e ritardi

Problemi tecnici all'infrastruttura ferroviaria non meglio precisati dalle FFS hanno causato stamane cancellazioni di treni, deviazioni e ritardi sulla linea tra Zurigo e Winterthur che passa per l'aeroporto di Kloten.

Il tratto tra l'aeroscalo zurighese e Bassersdorf (ZH), alcuni chilometri a est, era transitabile soltanto in modo limitato. Alcuni treni a lunga percorrenza nella direzione di Zurigo hanno potuto passare secondo orario, mentre altri nella direzione opposta sono stati deviati tra Zurigo e Winterthur e non hanno potuto passare per l'aeroporto.

Le FFS hanno consigliato ai viaggiatori diretti dalla stazione centrale di Zurigo all'aeroscalo o viceversa di utilizzare i convogli della S-Bahn o la linea di tram 10.

La perturbazione è stata ora eliminata, scrivono le FFS sul loro sito online, aggiungendo tuttavia che sono ancora da attendersi ritardi e cancellazioni occasionali.