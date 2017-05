FFS: traffico ferroviario bloccato a Berna

I treni a lunga percorrenza Berna e Basilea sono stati cancellati sulla tratta Olten-Berna, quelli da e per Lucerna non circolano tra la capitale e Zofingen, mentre quelli da e per Zurigo vengono fermati a Olten o Zollikofen.

Le FFS consigliano i viaggiatori diretti a Basilea, Zurigo e San Gallo di optare per i Regioexpress Berna-Langnau-Lucerna. I passeggeri provenienti da Ginevra o Losanna e diretti a Zofingen, Sursee, Lucernae Basilea passano da Bienne-Olten.