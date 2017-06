FFS: Zurigo-Basilea e Zurigo-Olten-Berna rallentati nel weekend

Le FFS annunciano per il prossimo fine settimana limitazioni al traffico passeggeri sull'asse est-ovest a causa di lavori alla stazione di Lenzburg (AG). La tratta Lenzburg- Rupperswil sarà chiusa al traffico ferroviario dalle prime ore di sabato all'alba di lunedì.

L'interruzione avrà importanti ripercussioni sui collegamenti Zurigo-Basilea e Zurigo-Olten-Berna. I treni a lunga percorrenza saranno deviati su Brugg (AG), con ritardi che potranno raggiungere fino a 30 o 60 minuti, indicano oggi le FFS in una nota. Per i collegamenti regionali saranno organizzati bus sostitutivi.

Alla stazione di Lenzburg (AG) devono essere sostituiti fra il 10 e il 26 di giugno otto scambi. Ritardi sono previsti anche nel weekend dal 17 al 19 giugno, quando fra Lenzburg e Rupperswil rimarrà in funzione un solo binario. Le FFS consigliano di consultare l'orario online per informarsi in tempo reale sull'entità dei ritardi.