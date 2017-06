Filippine: Cnn, esplosioni e spari in resort a Manila

Esplosioni e colpi d'arma da fuoco sono stati uditi in un resort nei pressi dell'aeroporto di Manila, il Resorts World Manila. Si teme un assalto da parte di uomini armati. Lo riporta la Bbc e altri media.

La polizia e le squadre di specialisti sono state inviate sul luogo circa all'1.30 ora locale (le 19.30 in Svizzera), secondo quanto riporta la Cnn. Il sito Rappler.com riferisce che vi sarebbero numerose persone ferite.

Il Resorts World Manila sul proprio account Twitter ha scritto: "Resorts World Manila attualmente è in lockdown a seguito delle notizie di colpi di arma da fuoco da parte di uomini non identificati. L'azienda sta lavorando a stretto contatto con la Polizia nazionale filippina per garantire che tutti gli ospiti e i dipendenti siano al sicuro". All'interno del complesso del Resorts World Manil, riporta la Bbc, si trovano un albergo, un casinò, un centro commerciale e un cinema.

Frattanto, un funzionario della Croce rossa locale ha dichiarato che sono almeno 25 le persone ferite durante l'attacco. I feriti sono stati trasportati in vari ospedali: alcuni sono in gravi condizioni per sono saltati dal secondo piano di un albergo