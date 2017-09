Filippine: colpi vicino residenza Duterte, morta guardia

L'episodio è avvenuto all'interno del compound presidenziale, a Malacanang Park, dove risiedono le guardie del presidente, non lontano dalla residenza di Duterte. Non è chiaro però se il presidente si trovasse nella sua abitazione in quel momento.

Il capo delle guardie presidenziali, Lope Dagoy, ha detto che la polizia sta indagando e che forse si è trattato di un incidente. Dagoy ha escluso l'omicidio. La guardia è morta a causa di un colpo di arma da fuoco al petto.