Filippine: forze Usa a sostegno esercito contro jihadisti

Le forze sono state dispiegate su richiesta del governo filippino, aggiunge l'ambasciata senza fornire ulteriori dettagli sulla natura specifica del sostegno Usa per "motivi di sicurezza". Ma - secondo quanto riferisce SkyNews - le truppe Usa non sono impegnate nei combattimenti anche se un aereo di sorveglianza è stato avvistato su Manila ieri.

Le forze delle operazioni speciali Usa "stanno fornendo sostegno e assistenza in risposta alla richiesta del governo filippino", si legge nella nota dell'ambasciata Usa. "Non abbiamo attrezzature di sorveglianza adeguate per cui abbiamo chiesto assistenza all'esercito Usa. Non è un sostegno di tipo militare", ha precisato all'Associated Press il portavoce dell'esercito filippino Restituto Padilla.