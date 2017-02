Filippine: Governo conferma decapitazione ostaggio tedesco

"Siamo addolorati e condanniamo la barbara decapitazione di un'altra vittima di rapimenti", ha detto il rappresentante governativo Jesus Dureza in un comunicato pubblicato su Facebook. "Fino all'ultimo momento, in molti tra cui le forze armate filippine hanno tentato tutto il possibile per salvare la sua vita. Abbiamo fatto tutti del nostro meglio, ma invano", conclude il comunicato.

Si calcola che Abu Sayyaf, nella sua roccaforte sull'isola meridionale di Sulu, abbia in mano ancora 19 ostaggi stranieri e sette filippini.