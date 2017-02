Finite le vacanze, Obama si stabilisce a Washington

Barack Obama e famiglia dovrebbero rimanere nella capitale almeno per i prossimi due anni, finché la figlia minore Sasha, 15 anni, non avrà terminato il liceo. La nuova abitazione, anche se non è la Casa Bianca, ha nove stanze e la famiglia Obama avrà, tra gli altri, come vicini di casa la figlia del presidente Trump Ivanka e il marito Jared Kushner.

Secondo i programmi, Obama si dedicherà alla stesura di un libro e alla sua fondazione. Secondo alcuni media americani, i paparazzi sono già in azione per individuare i luoghi dove la coppia si farà vedere in pubblico. Anche se Kalorama è un quartiere residenziale, nella zona intorno ci sono numerosi ristoranti alla moda. Da parte sua, l'ex First Lady non vede l'ora di tornare a fare shopping da Target. Lo ha detto lei stessa in un'intervista a Stephen Colbert nel 'The Late Show' in onda su Cbs.