Flixbus: forte aumento dei passeggeri nei mesi estivi in Svizzera

Flixbus si conferma in forte crescita in Svizzera.

Nei mesi da giugno ad agosto i pullman a lunga percorrenza con il caratteristico colore verde che operano in alternativa al treno hanno hanno trasportato il 45% in più di passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2016, ha indicato ieri l'azienda.

ll dato assoluto dei viaggiatori non è noto: viene comunicato solo a ritmo annuale, ha precisato all'ats un portavoce. L'anno scorso l'impresa tedesca low cost fondata nel 2011 aveva registrato oltre un milione di passeggeri in Svizzera, mentre a livello europeo erano stati raggiunti 30 milioni.

La crescita osservata nella Confederazione nei mesi estivi è legata alle nuove destinazioni. Ad esempio da Zurigo sono servite ora con collegamenti diretti diverse città italiane, come Como, Bologna, Firenze o Roma. Sono però state introdotte anche nuove fermate nella Confederazione, come Sciaffusa. La meta più gettonata dagli svizzeri è peraltro Berlino.

Flixbus sta ampliando la rete sopratutto in Spagna e in Scandinavia. Stando a quanto comunicato in precedenza da uno dei fondatori del gruppo, André Schwämmlein, la soglia di guadagno è già stata raggiunta nel 2016 nei mercati principali di Germania, Svizzera e Austria. A livello globale si punta a passare nelle cifre nere nel 2017 o nel 2018.

In Svizzera Flixbus è al centro di accese discussioni. A causa del cosiddetto divieto di cabotaggio non può trasportare viaggiatori fra due destinazioni elvetiche, bensì solo fra un punto nella Confederazione e uno all'estero, o viceversa. Nella pratica però molti passeggeri scendono prima di raggiungere la loro destinazione fittizia, senza dover legalmente temere alcuna sanzione. La società si è vista per contro infliggere una multa, ma i vertici argomentano che è impossibile impedire alle persone di lasciare il pullman alle fermate: sarebbe coazione.

La crescente popolarità di Flixbus è dovuta al prezzo: i bus sono molto gettonati dalle fasce della popolazione per cui il treno sembra essere diventato troppo caro e quindi sono disposte a viaggiare anche in modo più lento, magari rimanendo pure in coda. Il comfort può essere considerato minore e le fermate avvengono al bordo delle strade, invece che nelle stazioni ferroviarie, da taluni considerate ormai sempre più cattedrali dello shopping. Ma in compenso gli spostamenti costano assai meno.

L'Ufficio federale dei trasporti ha nel frattempo autorizzato anche un test molto limitato per valutare i collegamenti con autobus all'interno della Svizzera: la società che li gestisce è la Domo Reisen di Opfikon (ZH).

L'iniziativa ha però mandato su tutte le furie i rappresentanti dei lavoratori: il Sindacato del personale dei trasporti (SEV) si è più volte opposto in modo veemente a queste aperture perché teme una concorrenza sfavorevole per l'offerta ferroviaria. Il SEV mette in guardia contro un peggioramento delle condizioni salariali e di impiego.