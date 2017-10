Fmi: Lagarde difende globalizzazione, non girare le spalle

Lo afferma la direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Christine Lagarde, ammettendo che la globalizzazione però presenta anche sfide. Sfide che sono un'occasione per fare meglio: ''la migliore risposta politica non è girare le spalle agli scambi commerciali ma raddoppiare gli sforzi per creare un sistema più inclusivo che funzioni per tutti''.