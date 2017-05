Fondazione Jean Monnet per l'Europa: medaglia d'oro a Mario Draghi

Il riconoscimento vuole rendere onore a una grande personalità europea che, in un contesto molto difficile, ha lottato per l'interesse generale e tramite un'istituzione comune europea, precisa la fondazione, che prende il nome di colui che è considerato il padre fondatore del progetto europeo.

Dal canto suo Mario Draghi - citando l'argomentazione euroscettica, che ha fatto da sfondo alla Brexit, secondo cui gli stati devono "riprendersi il controllo" - ha affermato che "Monnet e i suoi contemporanei avevano concepito l'Unione europea precisamente come un modo per riprendere il controllo su eventi che gli Stati, agendo da soli, non erano più in grado di influenzare. E oggi è ancora così".

Tra le numerose personalità presenti alla cerimonia svoltasi in serata nel campus dell'Università di Losanna (UNIL) figuravano il presidente della Banca nazionale svizzera (BNS) Thomas Jordan e il presidente del governo cantonale vodese Pierre-Yves Maillard.