Fondssuisse in aiuto ad aziende colpite da gelo

L'ammontare degli indennizzi sarà fissato una volta che le saranno pervenuti gli annunci di danni, indica la fondazione in una nota diramata oggi.

L'aiuto è riservato alle aziende agricole beneficiarie di pagamenti diretti per le quali l'ortofrutticoltura o la viticoltura sono l'attività principale, a complemento delle misure prese da Confederazione e Cantoni, si precisa nel comunicato. I criteri di indennizzo saranno stabiliti in collaborazione con l'Ufficio federale dell'agricoltura, i servizi cantonali e le organizzazioni agricole.

I formulari per la notifica dei danni possono essere ottenuti presso i servizi cantonali e devono essere inoltrati entro il 15 settembre.

Fondssuisse, che fino alla metà del 2016 si chiamava Fondo svizzero per danni causati dalla natura, stanzia contributi per i danni causati da eventi naturali non prevedibili e per i quali attualmente non è possibile stipulare alcuna assicurazione. La fondazione interviene laddove nessun altro ufficio o nessun'altra organizzazione presta aiuto. I mezzi a sua disposizione provengono da devoluzioni della Banca nazionale svizzera.