Fondue chinoise e alcol possono rovinare il Natale

Una fondue chinoise e del buon vino sono per molti elementi essenziali di Natale e capodanno. Ma attenzione: i batteri della carne o l'abuso di alcolici possono rovinare le feste.

Per consumare una chinoise in tutta sicurezza è sufficiente rispettare alcune regole. La più importante è evitare il contatto fra la carne cruda - in particolare il pollame - e le altre derrate alimentari, ricordano l'Associazione dei chimici cantonali svizzeri (ACCS) e l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

Già in cucina la carne cruda deve essere lavorata con utensili diversi rispetto alle altre derrate. A tavola, poi, non deve essere messa sullo stesso piatto degli altri alimenti. Il pollame deve inoltre essere sempre cotto bene.

Nel corso dell'anno si registrano settimanalmente circa 100 casi di intossicazioni legale al consumo di cibo, ma questa cifra sale a 400 a settimana nel periodo di fine anno, ha dichiarato all'ats l'USAV.

Bisogna anche fare attenzione a non alzare il gomito, ricordandosi sempre che "chi beve non guida", sottolinea l'Ufficio prevenzione infortuni (Upi). Il numero di incidenti dovuti all'alcol sale drasticamente durante le festività: se nel corso dell'anno rappresentano circa il 10% del totale, a fine anno la quota sale fino al 35%. Spesso gli incidenti causati dall'abuso di alcolici risultano anche più gravi degli altri.