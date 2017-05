Ford: Wsj, verso taglio 10% forza lavoro

Ford potrebbe tagliare il 10% della sua forza lavoro globale. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. La decisione è legata alle pressioni sull'amministratore delegato, Mark Fields, per aumentare i profitti e i valori del titolo Ford in borsa.

Ford ha 200'000 dipendenti a livello globale e un taglio del 10% si tradurrebbe in 20'000 posti di lavoro in meno. "Restiamo concentrati sulle tre priorità strategiche che creeranno valore e spingeranno la crescita, che includono il rafforzamento delle nostre attività core anche con investimenti nelle opportunità emergenti", afferma Ford in una nota.

Il taglio, che potrebbe essere annunciato nei prossimi giorni, arriva mentre Ford punta a una riduzione dei costi per 3 miliardi di dollari (grosso modo la medesima somma in franchi) nel 2017, con l'obiettivo di migliorare la redditività nel 2018.

Con Fields alla guida, i titoli di Ford sono finiti sotto pressione e la sua capitalizzazione di mercato è scesa anche sotto quella di Tesla.