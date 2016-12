Formazione: +27% spesa pubblica dal 2005

La spesa pubblica per la formazione è aumentata di oltre un quarto dal 2005 al 2014. Confederazione, Cantoni e Comuni hanno investito in media tra i 20'600 e i 36'000 franchi a persona per l'istruzione. Lo comunica oggi l'Ufficio federale di statistica (UST).

Nel 2014, il totale della spesa pubblica in questo settore è ammontato a 36 miliardi di franchi, vale a dire 8,6 in più rispetto al 2005. Tenendo contro dell'inflazione, l'aumento è stato del 27%, rivelano i dati pubblicati dall'UST. La crescita è stata superiore a quelle fatte registrare dal prodotto interno lordo (PIL) e della spesa pubblica generale.

Questi 36 miliardi corrispondono al 5,6% del PIL svizzero, percentuale in media con quella degli altri paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). I costi per l'istruzione rappresentano il 17% del budget a disposizione di Confederazione, Cantoni e Comuni, meno solo di quelli per la sicurezza sociale (40%).

Nel corso dei dieci anni presi in considerazione dall'UST, solo Nidwaldo (-11%) e Basilea Campagna (-2%) hanno visto il loro tesoretto per l'educazione decrescere. Al contrario, gli incrementi maggiori sono avvenuti a Basilea Città (+48%), Vaud (+41%), Zurigo (+41%) e Friburgo (+33%).

Quasi i due terzi della spesa pubblica per l'istruzione sono a carico dei Cantoni, un quarto è responsabilità dei Comuni e il 10% è assicurato dalla Confederazione. Il 49% dei 36 miliardi investiti è stato usato per la scuola obbligatoria, nella quale sono impegnate il 60% delle persone in formazione e la maggior parte degli insegnanti.

Le spese nella scuola obbligatoria sono aumentate, in termini reali, del 24%. Eccezion fatta per Ticino, Berna, Ginevra e Basilea Città, tutti gli altri cantoni utilizzano in questo modo almeno la metà dei soldi per l'educazione. In generale, la percentuale è più bassa nei Cantoni che dispongono di un'università, la quale necessita lo stanziamento di parecchie risorse finanziarie.

L'UST fa notare che durante l'anno scolastico 2005/06 erano 1,4 milioni le persone in formazione in Svizzera, contro le 1,5 milioni del 2014/15 (+5%). Nello stesso lasso di tempo, la popolazione del Paese è cresciuta in maniera più considerevole, passando dai 7,5 milioni di abitanti del 2005 agli 8,2 del 2014 (+10%).

La creazione di alte scuole specializzate e pedagogiche ha in particolare fatto schizzare verso l'alto (+42%) il numero di studenti negli istituti a livello terziario (formazione di tipo universitaria).