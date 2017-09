Foto pedofile su pc, parlamentare denuncia il marito

In un discorso commovente la donna ha rivelato le ragioni che l'hanno spinta a divorziare dal marito.

La terribile scoperta delle immagini pedopornografiche risale a un anno fa. "Quelle foto mi hanno causato profonda angoscia. Il mio matrimonio è finito in quell'istante. Me ne sono andata di casa e non sono più tornata", ha raccontato la parlamentare dello Stato di Victoria trattenendo a stento le lacrime. Jenkins ha confessato che suo figlio di 18 anni, Terrence, era con lei al momento della scoperta.

La parlamentare ha spiegato di non aver parlato fino ad oggi per non interferire con le indagini della polizia. Il marito è stato condannato e incarcerato, ma ha rifiutato di firmare le carte per il divorzio e di garantirle l'accesso ai beni in comune. Dopo la denuncia alla polizia, l'uomo l'ha abusata "verbalmente e finanziariamente", ha detto.

"I volti di quelle bambine saranno scolpite per sempre nella mia memoria", ha raccontato Rachel spiegando le ragioni che l'hanno spinta a denunciare il marito e chiarendo di non aver mai sospettato prima che l'uomo potesse compiere "un crimine così orrendo".