FR: incidente con il quad a Corpataux, muore il conducente

Ieri sera, attorno alle 20.15, il conducente di un quad ha perso la vita in un incidente nei pressi di Corpataux (FR). L'uomo, un 35enne, si trovava in una vecchia cava in compagnia di un gruppo di "quaddisti", indica oggi in una nota la polizia cantonale friburghese.

A un certo punto il 35enne ha lasciato il gruppo per prendere un'altra strada, si legge nel comunicato. Gli amici, non vedendolo tornare, hanno ripercorso il tragitto e l'hanno ritrovato in un piccolo bosco vicino alla cava. L'uomo era steso, in stato di incoscienza, sotto il suo veicolo.

Nonostante il rapido intervento dei sanitari, il medico presente sul luogo dell'incidente non ha potuto far altro che constatare il decesso del 35enne.

I vigili del fuoco sono intervenuti per evitare un eventuale inquinamento. Un'inchiesta è attualmente in corso per stabilire la dinamica dell'incidente.