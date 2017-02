FR: lupo avvistato nella Gruyère è un maschio

Già segnalato due volte in zone urbane domenica scorsa a Bulle e martedì a Broc, il lupo si trovava oggi sulle alture di Charmey (FR) e, stando a testimonianze pubblicate dal quotidiano La Liberté, si mostrava poco intimorito.

Queste informazioni sono poi state confermate all'ats, da Marc Mettraux, capo del Servizio friburghese delle foreste e della fauna. Si tratta di un giovane maschio che non comporta però alcun pericolo per la popolazione, ha sottolineato lo specialista.

I campioni prelevati saranno ora inviati al Laboratorio di biologia della conservazione dell'Università di Losanna, che dal ritorno del predatore in Svizzera venti anni or sono, ha analizzato il DNA di oltre 90 lupi. Tra due settimane si saprà dunque se si tratta del figlio di M64, un esemplare maschio identificato nelle Prealpi in compagnia di una femmina, a cavallo tra i cantoni di Friburgo, Berna e Vaud.