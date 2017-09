FR: politico UDC condannato per aver resistito a polizia

Il presidente del Consiglio comunale di Bulle (FR) e vice-presidente dell'UDC friburghese Sébastien Bossel è stato condannato per aver resistito ed essersi dibattuto in occasione di un controllo di polizia.

L'episodio è avvenuto nell'aprile 2016 e il controllo riguardava una vettura della quale era passeggero.

All'avvocato di 29 anni è stata inflitta per decreto d'accusa una pena pecuniaria sospesa nonché una multa, riferisce oggi il quotidiano La Liberté. Il politico, che all'epoca non presiedeva ancora il legislativo comunale, ha ammesso di aver avuto un comportamento inadeguato e si è scusato con gli agenti in questione.

Informata dall'interessato, l'UDC friburghese ha deciso di non sanzionare il consigliere comunale. "Per noi è un caso ormai chiuso", ha indicato all'ats il presidente del partito Ruedi Schläfli.