FR: polizia scopre piantagione cannabis in territorio bernese

La polizia friburghese ha scoperto in febbraio una piantagione di cannabis in territorio bernese, nell'ambito di un'inchiesta su un traffico di stupefacenti.

Quattro persone - due serbi, un croato e un elvetico - sono state arrestate, di cui una è tuttora in detenzione preventiva.

In un locale di Safnern (BE), vicino a Bienne, gli agenti di polizia hanno trovato 761 piantine di cannabis. Successivamente, una perquisizione condotta in un'azienda di Steffisburg (BE) ha permesso di sequestrare 35 chili di marijuana nonché due armi acquistate illegalmente, riferisce oggi in una nota la polizia cantonale.