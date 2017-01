FR: prostituta uccisa, indiziato confessa

Nel corso degli interrogatori, l'indiziato ha spiegato di essersi recato dalla prostituta in quanto cliente, indica la polizia cantonale friburghese in una nota. Per motivi che l'inchiesta non ha ancora permesso di stabilire, il giovane ha colpito più volte la vittima al torace con un coltello.

La polizia era stata allertata sabato verso le 22 da una terza persona. I primi accertamenti avevano permesso agli inquirenti di identificare il presunto autore del delitto, arrestato in casa sua poche ore dopo. Il cadavere della donna è stato rinvenuto nel suo appartamento.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire diversi elementi. Stando alle forze dell'ordine, la prostituta è infatti stata uccisa nel suo monolocale.